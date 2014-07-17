أخبار عاجلة

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

معمول التفاح بحليب الصافي

Google+ Print
معمول التفاح بحليب الصافي معمول التفاح بحليب الصافي

الخميس 17-07-2014 15:21

المقادير:
- 6 أكواب من السميد
- 1 كوب من السكر
- ملعقة صغيرة من الخميرة
- كوبان من السمنة
- كوبان من حليب الصافي

مقادير حشو المعمول:
- كوبان من قشطة الصافي
- كوبان من التفاح المقشّر
-ملعقة صغيرة من النشاء
- ملعقتان كبيرتان من السكر
- نصف كوب من الفستق الحلبي المبشور للزينة
- نصف كوب من زهر الليمون للزينة

طريقة التحضير:
1- يخلط السميد مع السكر و الخميرة والسمنة، ومن ثم يضاف حليب الصافي السائل ، وتعجن العجينة حتى تصبح متماسكة.
2- تمدّ العجينة في قالب الفرن ، ثم تخلط قشطة الصافي والسكر و النشاء ونضعهم فوق العجينة ، وأخيراً توضع شرائح التفاح المقطعّة.
3- يوضع قالب المعمول في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى يحمرّ لونه.
4- يزيّن معمول التفاح بالفستق الحلبي المبشور وزهر الليمون.

(المقادير لـ 5 أشخاص)
مدة الطهي: 15 دقيقة
مدة التحضير: 20 دقيقة

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي