معمول التفاح بحليب الصافي

المقادير:

- 6 أكواب من السميد

- 1 كوب من السكر

- ملعقة صغيرة من الخميرة

- كوبان من السمنة

- كوبان من حليب الصافي

مقادير حشو المعمول:

- كوبان من قشطة الصافي

- كوبان من التفاح المقشّر

-ملعقة صغيرة من النشاء

- ملعقتان كبيرتان من السكر

- نصف كوب من الفستق الحلبي المبشور للزينة

- نصف كوب من زهر الليمون للزينة

طريقة التحضير:

1- يخلط السميد مع السكر و الخميرة والسمنة، ومن ثم يضاف حليب الصافي السائل ، وتعجن العجينة حتى تصبح متماسكة.

2- تمدّ العجينة في قالب الفرن ، ثم تخلط قشطة الصافي والسكر و النشاء ونضعهم فوق العجينة ، وأخيراً توضع شرائح التفاح المقطعّة.

3- يوضع قالب المعمول في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى يحمرّ لونه.

4- يزيّن معمول التفاح بالفستق الحلبي المبشور وزهر الليمون.

(المقادير لـ 5 أشخاص)

مدة الطهي: 15 دقيقة

مدة التحضير: 20 دقيقة

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