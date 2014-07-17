معمول التفاح بحليب الصافي

الخميس 17-07-2014 15:21
المقادير:
- 6 أكواب من السميد
- 1 كوب من السكر
- ملعقة صغيرة من الخميرة
- كوبان من السمنة
- كوبان من حليب الصافي
مقادير حشو المعمول:
- كوبان من قشطة الصافي
- كوبان من التفاح المقشّر
-ملعقة صغيرة من النشاء
- ملعقتان كبيرتان من السكر
- نصف كوب من الفستق الحلبي المبشور للزينة
- نصف كوب من زهر الليمون للزينة
طريقة التحضير:
1- يخلط السميد مع السكر و الخميرة والسمنة، ومن ثم يضاف حليب الصافي السائل ، وتعجن العجينة حتى تصبح متماسكة.
2- تمدّ العجينة في قالب الفرن ، ثم تخلط قشطة الصافي والسكر و النشاء ونضعهم فوق العجينة ، وأخيراً توضع شرائح التفاح المقطعّة.
3- يوضع قالب المعمول في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى يحمرّ لونه.
4- يزيّن معمول التفاح بالفستق الحلبي المبشور وزهر الليمون.
(المقادير لـ 5 أشخاص)
مدة الطهي: 15 دقيقة
مدة التحضير: 20 دقيقة
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