ONAتحاور أول محجبة تخوض انتخابات البرلمان الأوروبي ..آنا ستامو: نجحت في ضرب العنصرية ضد المسلمين

الحكومة اليونانية تتمنى “قهر” المواطن المسلم لكن تخشى غضب الإتحاد الأوروبي

اتهمت بخيانة الوطن .. ولن أتراجع عن المطالبة بحقوق المواطن المسلم

مستمرة في العمل السياسي والميداني .. وحجابي لن يكون عائق

حوارسامح اللبودي

خاضت كأول مسلمة – محجبة – انتخابات البرلمان الأوربي .. قبلها تعرضت لحملات تخوين واسعة من الشارع السياسي والإعلام اليوناني بعدما قررت المشاركة في الحياة السياسية عبر حزب الخضر أحد أبرز الأحزاب اليونانية .. بعدها قررت خوض معركة البرلمان الأوروبي باعتبارها مواطنة يونانية .

آنا ستامو – التي ولدت من أصول مسيحية واعتنقت الإسلام مؤخرا – تقول ” ترشحت لكي أكسر العنصرية ضد مسلمي أوروبا .. خسرت المعركة لكنني كسبت اختراق المجتمع الأوروبي لفرض وجود المواطن المسلم ” .

ورغم أن ستامو لم يحالفها الحظ في هذه الجولة بانتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت مؤخرا وفاز فيها اليمين المتشدد ، إلا أنها أكدت الاستمرار في العمل الميداني والسياسي باليونان للحصول على حقوق المواطنين المسلمين .

أنا ستامو – ذات الأربعين عامًا – صارت واحدة من أبرز مسلمات اليونان في الوقت الراهن بعد اقتحامها العمل الميداني عن طريق مركز “بن سينا” وعضويتها في المكتب السياسي لحزب الخضر اليوناني وذلك على الرغم من صعود اليمين المتطرف المتمثل في حزب الفجر الذهبي الرافض لوجود المواطنين المسلمين باليونان .

ONA حاورت آنا ستامو في أثينا بعد أيام من خوضها انتخابات البرلمان الأوروبي .. في السطور التالية تقول ” المتطرفون في اليونان وأوروبا استخدموا كل أسلحتهم في الفترة الماضية لتشويه صورة المسلمين من أجل إجباري على التراجع وعدم خوض المعركة .. وسائل الإعلام اتهمتني بخيانة وطني، والساسة وصفوني بالعملية لصالح أعداء اليونان ”

> - بداية نريد أن نعرف منك خريطة الأحزاب هنا باليونان ؟

بعد الانقلاب العسكري عام 1967 وحتى 1974 كان هناك ثلاثة اتجاهات سياسية ممثلة عن اليمين والوسط واليسار .. الأخير كان مجموعة من أحزاب صغيرة انصهر بعضها فيما بعد في الحزب الشيوعي اليوناني . أما اليمين فقد كان قائم ومنظم منذ الحكم الملكي وصعد للسلطة حتى عام 74 حيث بدأت الأحزاب الأخرى في المشاركة بقوة في الحياة السياسية .

- وماذا حدث ليصعد اليمين المتطرف بهذا الشكل رغم وجود اليسار والأحزاب الوسطية ؟

كان ” اليمين ” في بداية الأمر “محافظ” ، لكن مع تطور الحياة السياسية هنا في اليونان تشدد ليصل إلى أقصى اليمين مما قضى على الأحزاب الوسطية . واختفى ما سُمي بأحرار اليمين “اليمين الحر” حيث لا مكان لهم وسط اليمين المتطرف . أما التيار اليساري والذي صار يمثله الآن بشكل كبير حزب “السيريزا ” Sereza” ، يليه اليساري الاشتراكي ” ديمار” والحزب الشيوعي اليوناني ، لكن عدم وجود اتحاد بين جبهة اليسار أصبح اليمين المتطرف يلعب بشكل منفرد على الساحة السياسية .

- لكن “اليمين” صعد بأصوات الشعب وبالتالي المجتمع يقف بجانبهم ضد اليسار والوسط ؟

> الأزمة الاقتصادية هي السبب في صعود اليمين المتطرف الذي بدأ في استقطاب الشارع بالاعتماد على المصطلحات التعبوية والشعبية وصار يطلق بعض الشعارات ضد الأجانب والمهاجرين وأنهم سبب الأزمة الاقتصادية وصعودهم في البرلمان والحكومة سيقلل من الأزمة تحت شعار “اليونان لليونانيين” ، بجانب ذلك يملك “اليمين”المال والإعلام الذي يروج لأهدافه معتمدا على عدم وصول معلومات واضحة للشارع اليوناني عن الأزمات الاقتصادية وأسبابها … على سبيل المثال أغلب مَن أدلوا بأصواتهم لصالح حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف كان نكاية فقط في الحكومة لإسقاطها والانتقام من النظام السياسي العام الذي كان يرى الناخبين أنه سبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليونان .

- كيف يُصوت 450 ألف يوناني “للمتطرفين” للانتقام فقط من النظام السياسي ؟!

يرى جزء كبير من الشارع هنا أن الأحزاب السياسية التي حكمت اليونان منذ عام 1974 هي سبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، ومن ثم كان التصويت انتقامي فقط وغير قائم على برامج انتخابية أو أهداف .

- هل بدأت العمل السياسي مع صعود المتطرفين ؟

أنا بدأت العمل السياسي منذ عام 2003 من خلال رابطة المسلمين في اليونان بجانب عملي الميداني لصالح القضية الفلسطينية . ثم انضممت لحزب الخضر في عام 2009 لأنه الكيان السياسي الوحيد الذي يسمح لكافة الأطياف بالعمل الميداني – خاصة المسلمين اليونانيين -

- وما هي المشكلات التي واجهتكِ بعد الانضمام للعمل السياسي في مجتمع سياسي يرفض أكثريته الأخر المسلم ؟

قراري باقتحام العمل السياسي و الميداني لم يكن رفاهية وبالتالي كنت على استعداد لمواجهة أي مشكلات .. اليمين المتطرف سَخَر وسائله الإعلامية وقدراته في الشارع للطعن في تاريخي ، بجانب حملات تتهمني بالخيانة لوطني اليونان والعمالة لصالح دول إسلامية والعمل مع ما يعتبروه العدو الأول لليونان وهي تركيا … لكن هذا الأمر دفعني للتقدم و الاستمرار في العمل الميداني خاصة إذا كان عدوي متطرف لا يقبل الأخر، وهذا يعني أنني على الطريق الصحيح.

- هل حققت تجربتك في حزب الخضر أهدافك السياسية ؟

بالتأكيد حققت أهدافي .. الحزب السياسي مدرسة تتعرف من خلالها على “بطن” المجتمع ، وهذا ما يدفعني للاستمرار في العمل للحفاظ على حقوق المسلمين اليونانيين وهو ما حققت منه الكثير وأسعى لتحقيق المزيد .

- لماذا قررت خوض انتخابات البرلمان الأوربي ؟

قبل أن أقول لك لماذا قررت خوض التجربة ، يجب التوضيح أن هدفي الأساسي لم يكن للمواجهة المباشرة مع الأحزاب المتطرفة في أوربا بقدر السعي لضرب العنصرية هنا في أوروبا ضد المسلمين والدفع نحو المطالبة بحقوقنا كمواطنين أصليين ولسنا على الهامش .. المسلمون هنا يحتاجون من يدعمهم ويقف بجانبهم للحصول على حقوقهم من الدولة ، وهذا هدفي .

- ماذا خسرت من هذه التجربة ؟

لم أعتبر عدم الوصول للبرلمان الأوروبي هذه الجولة خسارة ، أنا فقط كنت أحلم بمجتمع مثالي يحكم أوروبا بعيدًا عن العنصرية والتمييز بالجنس والعقيدة ، لكن الخسارة من وجهة نظري كانت “نفسية” بسبب الحملة الإعلامية والسياسية ضدي .. لا يزال المسلمون في أوربا مواطنون درجة ثانية .. فالإعلام اليوناني مثلا روج لما اتهمني به الساسة بالخيانة والعمالة ، لم أستطع بالطبع الدفاع عن نفسي في إعلام يملكه مَن هم أصلا ضد صعود المسلمين وانصهارهم في المجتمع .. الغريب أن وسائل إعلام أجنبية كان تساند وجهة نظري بضرورة الترشح للقضاء على التمييز .. لن أنسى مثلا حينما تسبب نشر صحيفة زمان – أبزر الصحف التركية – خبرا عن ترشحي في اتخاذ أغلب وسائل الإعلام اليونان هذا الخبر ذريعة في بدء حملة شرسة ضدي واعتباري عميلة لتركيا ، رغم أنها اتهامات يعاقب عليها القانون ، لكن لأحد هنا يحاسب من يتهم المسلمين بالباطل .

- لماذا .. هل تقف الحكومة – بشكل مُعلن – أيضا ضد المواطنين المسلمين ؟

> بكل تأكيد.. الحكومة اليونانية تتمنى “قهر المواطن المسلم” لكن تخشى غضب الاتحاد الأوربي ، مثلا بعض الأفعال الحمقاء ضد المواطنين المسلمين تكون في الخفاء أو باستخدام أيادي أخرى لإبعاد التهمة عن الدولة .. العداء الرسمي هنا ضد المسلمين يصل للدرجة التي لا يجد فيها اليوناني المسلم مسجد يُصلي فيه ، جميع المساجد هنا في أثينا عبارة عن حجرات تحت الأرض فالحكومة ترفض بناء مسجد ، حتى أنها لا تقبل بناء مقابر خاصة بالمسلمين حتى الآن .. هذا وضع يزيد من الفجوة بين المواطنين المسلمين والدولة . أيضا الحكومة لديها خطة ممنهجة للتعامل مع المواطنات المسلمات في شمال اليونان – أكثر إقليم يضم مسلمين – وهي اعتبارهم على طول الخط مواطنات درجة ثانية .. أما المواطنة المسلمة في الأقاليم الأخرى – خاصة أثينا – يتم التعامل معها بحسب طبقة كل امرأة ، سيدات الطبقة الغنية والمتوسطة مثلا يكون الهجوم والتضييق عليهم في العمل والمؤسسات الحكومية أقل من الأخريات اللائي لا يستطعن بسبب الفقر أن ينصهرن في المجتمع اليوناني بجانب أن جزء من المجتمع يدفع المحجبة الفقيرة نحو خلع الحجاب وهذا شرط الانصهار في البيئة المحيطة بها .. وبشكل عام المرأة المسلمة هنا ليس لديها نفس حقوق غير المسلمات فهي تعتبر مواطنة درجة ثانية . لكنني أرى بشكل عام أن الحجاب عامل قوة يمنح المرأة الاستمرار في تحقيق أهدافها بالانصهار في المجتمع اليوناني وفرض الذات … ليس أكثر من أنها تُصر على ارتداء الحجاب في مجتمع يرفض أصلا وجودها ويعتبر حجابها “إرهاب” .

- متى بدأت الأزمة تحديدا بين المواطنين المسلمين واليونانين ؟

المشكلة بدأت بعد سقوط الدولة العثمانية وتدخل حلفاء اليونان لتقسيم اليونان على أساس ديني ، جعلوا مثلا من شمال اليونان قُطر مسلم تابع لتركيا أما المسيحيين فهم السكان الأصليين في المدن والأقاليم الأخرى ، وبدأ التعامل مع المسلمين على أنهم تابعين لتركيا . بجانب التدخل الصهيوني في اليونان لعزل المسلمين والسيطرة على الاقتصاد ومن ثم المجتمع .

- وما الحل لانصهار المسلمين في المجتمع اليوناني ؟

التعليم هو الحل .. أغلب اليونانيين يعتبرون أن سيدنا محمد إله المسلمين ولا يعرفون شيئًا عن الإسلام وواجب علينا تعريفهم بالدين الإسلامي وانه يقبل الأخر وليس دين إرهاب كما تروج المنظمات الصهيونية.

- ومتى تستطيع منظمات مسلمة العمل داخل اليونان وتعريف الأخر بالإسلام ؟

أعتقد بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية سيقبل اليونانيين السماع للأخر والتعرف عليه بدون ضغوط أو تدخلات فكرية من المتطرفين .

- هل ترين أنك كمسلمة محجبة لكِ مستقبل في العمل السياسي والميداني باليونان ؟

بالتأكيد .. أنا أحلم لوطني هنا أن يتقدم ويتجاوز هذه الفترة العصيبة التي أدت الى تراجع الاقتصاد وصعود المتطرفين وتفشي الانحطاط الأخلاقي بسبب الأزمة الاقتصادية مما تسبب في محاولات عزل المسلمين والأجانب . وفي المستقبل القريب سأعمل على ضرورة تعليم وتربية النفس والنشأ لعودة اليونان لأصلها الحضاري لكي تصبح جسر بين الشرق والغرب .. وأنا وغيري من المسلمين اليونانيين مكسب في العمل السياسي والميداني لأننا أقوياء نقف على أرض صلبة ونسعى لفرض حقوقنا والقضاء على التمييز . وخوضي لتجربة البرلمان الأوربي دفع أكثر من منظمة مجتمع مدني وحزب سياسي بدعوتي وغيري للانضمام لصفوفهم .. هناك مَن يبحث عن التنوع ولن يحدث هذا إلا حينما يقتحم المسلمين العمل الميداني والسياسي.. هم يعرفون أننا قوة لا يمكن الاستهانة، لذلك نحن مستمرون للحصول على حقوقنا.