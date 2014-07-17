الأردن يدين الهجمات الإرهابية على الجيش التونسي

أدان الأردن، مساء اليوم الخميس، هجوم مجموعات إرهابية مسلحة على نقطتين للجيش التونسي بجبل “الشعانبي” ، مما أسفر عن مقتل 14 عسكرياً وجرح 23 آخرين .

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، في بيان له على موقف الأردن الثابت في رفض كافة أعمال العنف والإرهاب بجميع أشكالها ومظاهرها ومهما كانت دوافعها ومصادرها ومنطلقاتها.

وأعرب “المومني” عن تضامن الأردن مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى ، والذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار تونس الشقيقة، مقدماً التعازي للحكومة التونسية والشعب التونسي الشقيق ولأسر الضحايا وتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وكانت السلطات التونسية قد أكدت اليوم الخميس، مقتل 14 عسكرياً وجرح 23 آخرين سبعة منهم حالتهم خطيرة ، فضلاً عن فقدان جندي متطوع ضمن سلسلة الهجمات والمواجهات بين المجموعات الإرهابية والقوات المسلحة التونسية.

أ ش أ