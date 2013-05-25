%73 نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

حفل لتكريم أوائل المحافظة.. وإدارة شرق تحصد المركز الأول

كتب : مروة مرسي منذ 39 دقيقة

اعتمد المستشار محمد عباس عطا محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية، ظهر اليوم، وبلغت نسبة النجاح 73%، وتم تكريم أوائل الشهادة ومن المفترض إعلان النتائج النهائية بكافة المدارس صباح غد.

وقال سمير النيلي مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن إدارة شرق التعليمية حصلت على المركز الأول وإدارة المنتزه على المركز الثاني وإدارة وسط على المركز الثالث.

وأضاف: أن محافظ الإسكندرية ووكيل الوزارة محمود العريني كرموا الـ10 طلاب الأوائل على المحافظة، وذلك بحفل صغير داخل قاعة المجلس المحلي، وقدم المحافظ لهم شهادات التقدير وبعض الهدايا العينية.