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موسكو تنفي إسقاط سلاح الجو الروسي طائرة “سوخوي ــ 25 ” الأوكرانية

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موسكو تنفي إسقاط سلاح الجو الروسي طائرة “سوخوي ــ 25 ” الأوكرانية موسكو تنفي إسقاط سلاح الجو الروسي طائرة “سوخوي ــ 25 ” الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية

نفت وزارة الدفاع الروسية، مزاعم “كييف” بأن الطائرة الهجومية الأوكرانية من طراز “سوخوي – 25″ أسقطت بصاروخ من طائرة روسية.

وقال مصدر رفيع بوزارة الدفاع الروسية لوكالة أنباء “إيتار – تاس” مساء اليوم الخميس، إن هذا كلام سخيف مثل كل التصريحات السابقة لسلطة كييف عن وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف إن رجال القيادة الأوكرانية لم يحصلوا على تعليم عسكري، كما يتضح من سير حياتهم ، ولا يمتلكون أي خبرة عملية لتنظيم وتخطيط استخدام القوات والأسلحة في القتال ، وإن هؤلاء القادة يحاولون إخفاء عجزهم القيادي الذي يؤدي إلى سقوط مئات القتلى وعشرات الجرحى وراء الأقوال عن عمليات القوات المسلحة الروسية.

وتابع : ” هذا ليس مستغرباً ، إذا تذكرنا ما أعلنته كييف عن أن أحداث (الميدان) والكارثة الاقتصادية الوشيكة ، كلها من نتائج دسائس المخابرات الروسية”.

وكان المتحدث باسم المركز الإعلامي بمجلس الأمن القومي الأوكراني، أندريه ليسينكو، قد اتهم في وقت سابق اليوم سلاح الجو الروسي بإسقاط الطائرة الهجومية الأوكرانية من طراز “سوخوي – 25″ فوق إقليم لوجانسك شرق أوكرانيا .

أ ش أ

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