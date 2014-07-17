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نرصد أسعار الأسمنت في السوق بعد زيادة الطن 250 جنيه

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نرصد أسعار الأسمنت في السوق بعد زيادة الطن 250 جنيه نرصد أسعار الأسمنت في السوق بعد زيادة الطن 250 جنيه

زيادة الأسمنت في السوق

شهدت مواد البناء من الأسمنت في السوق زيادة في الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود، حيث زاد طن الأسمنت زيادة نحو 250 جنيه مقارنًا بالأسعار السابقة بحيث يزيد سعر العبوة التى تحتوى على 50 كيلو على نحو 12 جنيه بالمقارنة بسعرها قبل الزيادة .

و أصبح سعر طن الأسمنت الأبيض 1250 جنيه، و أسمنت طرة 750 جنيه، أسمنت سيناء 730 جنيه، أسمنت الواحة 700 جنيه، و تراوحت أسعار الجبس من بين 460 جنيه و 400 جنيه .

و أشار أحد تجار الأسمنت إلى تزايد أسعار الأسمنت عليهم بعد زيادة أسعار البنزين من نحو 10 أيام فكان من الطبيعى زيادة على المستهلك بمكان البيع .

و أشار التاجر إلا أن زيادة الأسعار كانت سببًا فى زيادة الأقبال على الشراء لدى المستهلك عن سابقة لخشية المستهلك من زيادة الأسعار مرة أخرى، بضرورة أنخفاض الأسعار لأن ذلك ينعكس بشكل مباشر على البائع قبل المستهلك فكلهم يقع عليه الضرر نفسه .

(المراسل : عمر عبدالناصر)

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