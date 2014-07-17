“الاجتماعيين” تشارك في تعديل لائحة تنظيم السجون بالتعاون مع وزارة الداخلية

اعلن الدكتور عبدالحميد زيد،وكيل نقابة الاجتماعيين،عن انه تم إحداث تعديلات فى لائحة تنظيم السجون من حيث عدد ومدة الزيارة وزيادة مدة التريض ،كما تم إضافة مادة هامة خاصة باللجنة التي تختص بتصنيف المسجون طبقاً لنوع الجريمة التي عوقب من اجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية ؛ و أضيف لتلك اللجنة طبيب ؛ وأخصائي اجتماعي ونفسي ؛ لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية والقدرة الاستيعابية للسجين وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائق أمامهم ؛ وتقديم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم.

وأضاف عبدالحميد زيد،فى تصريحات خاصة،أنه تم الاتفاق مع العميد جمال دياب عضو لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على توقيع بروتوكول تعون بين النقابة ووزارة الداخلية لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة أو الذين سيلحقون للعمل بالسجون لاحقاً لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم سلوك المسجونين وكيفية التعامل معهم.

من جانبه أكد أسامه برهان، نقيب الاجتماعيين ، انه سوف يسعي إلى توقيع البروتوكول بأسرع وقت نظرا لأهمية دور الأخصائي الاجتماعي في إصدار التقارير ودراسة الحالة للمسجونين عند دخولهم السجون ؛ ومدى التغيرات التي طرأت علي السجين لاحقا لتقييم وتقويم السجناء ومتابعتهم كل فترة حتى انتهاء مدة الحبس.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عٌقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق،الخميس، بحضور أعضاء المجلس الدكتور جورج إسحاق والدكتور نيفين مسعد وشاهندة مقلد والدكتور صلاح سلام ، مع قيادات وزارة الداخلية برئاسة اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ،والدكتور عبدالحميد زيد وكيل نقابة الاجتماعيين ، وحافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم السجون وإحداث تعديلات جوهرية عليها لصالح المسجونين والمحبوسين احتياطيا.