اجتماع بالخارجية المصرية لمتابعة أحوال الجالية المصرية فى ليبيا

صرح السفير،على العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن اجتماعاً عقد اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة الخارجية لمتابعة أحوال الجالية المصرية في ليبيا بحضور الوزارات والجهات المعنية ، وذلك في ضوء التطورات الراهنة هناك ، حيث تم بحث كيفية تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المصريين هناك، بما في ذلك التنسيق مع السلطات الليبية والتونسية لتقديم أي تسهيلات مطلوبة .

وأكدت وزارة الخارجية مجدداً على ضرورة أن يتجنب المواطنون المصريون السفر إلى ليبيا في الوقت الراهن ، وأهابت بأبناء الجالية هناك توخي أعلى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر .

تجدر الإشارة إلي أن غرفة العمليات وأعضاء السفارة والقنصلية المصريتين في طرابلس وبنغازي الموجودين في مصر حاليًا ، يتلقون طلبات واستفسارات واستغاثات المواطنين المصريين بشكل مستمر على أرقام التليفونات الآتية :

غرفة عمليات وزارة الخارجية تليفون : 25772500 – 25777101

> فاكس : 25761000

> القنصلية في بنغازي: 00218927392009

> أعضاء السفارة في طرابلس: 01115030005.

> أعضاء القنصلية في بنغازي:

> 01006419653/01144248918/01091698985/01272015215 01002701418/01222563570/01005555819.

أ ش أ