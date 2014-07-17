بالصور .. محافظ مطروح يتفقد المكتبة العامة ويطالب بترشيد الإضاءة

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بجولة على مكتبة مصر العامة ومتحف الآثار الإقليمي الملحق بالمكتبة وذلك للوقوف على الأعمال التى سيتم تجهيزها بالمكتبة لتقديم خدمة مميزة ثقافية ومعرفية لأهالي مطروح .

وتفقد المحافظ مبنى مكتبة مصر العامة بمطروح على مساحة 3209م2 ، المكون من 5 طوابق بها قاعة للاطفال و مركز للمؤتمرات بطاقة 500 كرسي وقاعة اجتماعات كبرى ومتحف للتراث ومعمل للغات ومعمل للحاسبات ومعرض للمأثورات البدوية

وأكد المحافظ على ضرورة عدم انارة جميع كشافات المكتبة فى الفترة المسائية حفاظا على المال العام وان يتم تقليل نسبة الاضاءة بالمكتبة، مشيراً على ضرورة الانتهاء من كافة الاعمالب المكتبة تمهيدا لافتتحها بعد شراء الاساس اللازم وتجهيز قاعة الاجتماعات.

وأضاف على ضرورة الاهتمام بالنجيلة الموجودة بالمكتبة وأشجار الزينة حفاظا على المظهر الجمالى والاهتمام بنظافة غرفة موتور الكهرباء وخزان المياة والقاعات الموجودة بالمبنى .

وقرر المحافظ نقل مسئولى المكتبة إلى جهة عملهم لوجود بعض المخالفات بالمكتبة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة مع تكليف مدير اخر بادارتها وتعييين 6 افراد كامن للمكتبة بنظام اليومية بمرتب شهرى 300 جنية على أن تتوافر بهم بعض الشروط منها أن يكون من أبناء مطروح ويحمل شهادة صحية خالى من تعاطى المخدرات ومن حملة المؤهلات المتوسطة .