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مسئول أوكرانى : الطائرة الماليزية تحطمت بعد إصابتها بصاروخ

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مسئول أوكرانى : الطائرة الماليزية تحطمت بعد إصابتها بصاروخ مسئول أوكرانى : الطائرة الماليزية تحطمت بعد إصابتها بصاروخ

الطائرة الماليزية

قال أنطون هيراشتشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكرانى، أن الطائرة الماليزية التى تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية، أصيبت بصاروخ على ارتفاع 10 آلاف متر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الخميس، أن الخطوط الجوية الماليزية أكدت انقطاع الاتصال بالطائرة المنكوبة ، وأن آخر مكان تم رصدها فيه كان فوق الأراضى الأوكرانية .

يُشار إلى أن الطائرة التى كانت تقل 295 شخصاً كانت قد أقلعت من العاصمة الهولندية أمستردام ، وفى طريقها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور حينما تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية – الروسية .

أ ش أ

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