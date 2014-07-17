ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 237 شهيداً و1770 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفع إلى 237 شهيداً و1770 جريحاً، بعد استشهاد ستة مواطنين بينهم خمسة أطفال مساء اليوم الخميس، وذلك عقب استئناف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مختلف أنحاء القطاع بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي استمرت خمس ساعات .

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ، في تصريح صحفي : إن 3 أطفال من عائلة “شحيبر” استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل العائلة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة مساء اليوم الخميس.

وأشار إلى استشهاد الطفلة رهف خليل الجبور “4 سنوات” جراء قصف الاحتلال حي المنارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، وكذلك استشهاد الطفل ياسين الحميدي “4 أعوام” من مدينة غزة متأثراً بجروحه.

وأضاف” القدرة” أن الشاب حمزة العبادلة “29 عاماً” استشهد جراء قصف الاحتلال منطقة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة مساء اليوم .

أ ش أ