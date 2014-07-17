بالصور..محافظ مطروح يطالب بقوة أمنية على مدار 24 ساعة لإزالة الإشغالات

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، بجولة ميدانية، صباح اليوم الخميس، بالشارع الجديد بامتداد شارع شكري القوتلي – علم الروم.

ووجه المحافظ إلى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ومدير المرافق والمرور بتوفير قوة أمنية دائمة طوال 24 ساعة بالشارع لمنع أي تعديات من الباعة الجائلين وسيارات الأجرة وتعدي أصحاب المحلات على الشارع . وشدد المحافظ على سرعة إزالة اشغالات الباعةالجائلين بالشارع و تعديات أصحاب المحلات على الأرصفة وتوقيع غرامة ألف جنيه عن اليوم الواحد مع مضاعفتها فى حالة عدم الالتزام، ومنع ركن أي سيارة بالشارع وسحب الرخصة ولوحة الأرقام منها.

كما قام المحافظ بسحب رخصة سيارة موجها إلى مرور مطروح بوقفها لمدة 6 أشهر لوقوفها فى عرض الشارع ،والتحفظ على تروسيكل وسحب رخصه لسيره بغير لوحة الأرقام المعدنية بشارع الإسكندرية.

كما وجه المحافظ إلى مدير المرافق بمصادرة البدج باجي بكورنيش البحر مع الالتزام بالمكان المخصص له شرق كورنيش المدينة.