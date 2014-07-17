أخبار عاجلة

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصدر روسى : الطائرة الماليزية سقطت فوق أراضي أوكرانيا على مسافة 60 كم من روسيا

Google+ Print
مصدر روسى : الطائرة الماليزية سقطت فوق أراضي أوكرانيا على مسافة 60 كم من روسيا مصدر روسى : الطائرة الماليزية سقطت فوق أراضي أوكرانيا على مسافة 60 كم من روسيا

أرشيفية

ذكرت وكالة أنباء “إيتار ــ تاس” الحكومية الروسية، نقلاً عن مصدر ملاحي جوي روسي مطلع، أن طائرة الركاب الماليزية “بوينج ـ 777 ” سقطت في الأراضي الأوكرانية على مسافة 60 كم على الحدود مع روسيا.

وأشار المصدر إلى أنه كان من المقرر دخول الطائرة المنكوبة الأجواء الروسية في تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي بالعاصمة موسكو ، لافتاً الى أن الطائرة سقطت على بعد 60 كم من الحدود الروسية ، وأضيئت فيها أنوار الطوارئ .

وفي وقت تشير فيه قناة “روسيا اليوم” إلى إسقاط الطائرة الماليزية بفعل فاعل ، فإن وكالة أنباء “إيتار ـ تاس” تشير إلى تحطمها ، دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بإسقاطها بوسائل للدفاع الجوي .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا