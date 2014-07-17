مصدر روسى : الطائرة الماليزية سقطت فوق أراضي أوكرانيا على مسافة 60 كم من روسيا

ذكرت وكالة أنباء “إيتار ــ تاس” الحكومية الروسية، نقلاً عن مصدر ملاحي جوي روسي مطلع، أن طائرة الركاب الماليزية “بوينج ـ 777 ” سقطت في الأراضي الأوكرانية على مسافة 60 كم على الحدود مع روسيا.

وأشار المصدر إلى أنه كان من المقرر دخول الطائرة المنكوبة الأجواء الروسية في تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي بالعاصمة موسكو ، لافتاً الى أن الطائرة سقطت على بعد 60 كم من الحدود الروسية ، وأضيئت فيها أنوار الطوارئ .

وفي وقت تشير فيه قناة “روسيا اليوم” إلى إسقاط الطائرة الماليزية بفعل فاعل ، فإن وكالة أنباء “إيتار ـ تاس” تشير إلى تحطمها ، دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بإسقاطها بوسائل للدفاع الجوي .

أ ش أ