كروس .. تاسع ألمانى ينضم لريال مدريد

جاء الاعلان عن انضمام تونى كروس نجم بايرن ميونيخ الالمانى الى صفوف نادى ريال مدريد الاسبانى ليسجل صفحة جديدة فى تألق لاعبى المانيا بين صفوف المارينجى الاسبانى.

ويعد انضمام كروس صاحب الاربعة والعشرين عاما استمرارا لسلسلة نجاح اللاعبين الالمان بين صفوف النادى الاسبانى حيث يعد لاعب خط الوسط المهاجم تاسع لاعب الماني يرتدى قميص ريال مدريد.

وكانت البداية مع النجم جونتر نيتزر الذى لعب لريال مدريد خلال الفترة بين عامى 1973 و1976 وبول برايتنر خلال الفترة من 1974 الى 1977 واولى شتيلكه الثى مثل الفريق ثمانى سنوات من 1977 حتى 1985.

وشهد عقد الثمانينيات انضمام كل من بريند شوستر، الذى درب الفريق فى اوائل الالفية لمدة عام، خلال الفترة من 1988 الى 1990 وتلاه فى التسعينيات بودو اليجنر خلال الفترة بين 1996 حتى 2001.

وجاءت الالفية الثالثة لتشهد انضمام كريستوف ميتزلدر خلال الفترة من 2007 حتى 2010 ثم مسعود اوزيل 2010 حتى 2013 حين انتقل لارسنال الانجليزى واخيرا سامى خضيرة الذى انضم لصفوف الفريق عام 2010 ومازال يمثله حتى الآن وسط انباء عن قرب رحيله فى الانتقالات الصيفية.

ويعد شتيلكه اكثر اللاعبين الالمان استمرارية فى صفوف نادى اللوس بلانكوس حيث لعب فى مركزى لاعب خط الوسط والقشاش خلال سنواته الثمانى مع النادى وفاز معه ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس الملك مرتين وبطولة كأس الاتحاد الاوروبى مرة واحدة.