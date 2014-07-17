رينا: ديل بوسكي الأقدر على قيادة الحقبة الجديدة لإسبانيا

قال حارس نابولي بيبي رينا اليوم الخميس إن "فيسنتي ديل بوسكي هو الرجل المناسب لقيادة الحقبة الجديدة" للمنتخب الإسباني، لأنه "كان كذلك خلال هذه الفترة ولا يزال كذلك لأنه يعرف عن ظهر قلب جميع اللاعبين ومن هم قادمون".
وأشار رينا، في تصريحات لوكالة (إفي) على هامش احتفالية رياضية بمدينة قرطبة إلى أنه "في مرات كثيرة بهذه البطولات التي لا تمضي فيها الأمور كما يريد المرء، يتم تعلم ما هو أكثر مما يحدث عندما تمضي جيدا ويتحقق الفوز".
وقال الحارس الإسباني عن خروج إسبانيا من دور المجموعات لمونديال البرازيل "منطقيا لم يكن المونديال المنتظر تقديمه، وسقطنا مبكرا عما كان متوقعا".
وأضاف "لا بد من التعلم من الأخطاء، وأن يجعلنا هذا أقوى"، لأنه لم يعد هناك من سبيل سوى "النهوض، ومواصلة النضج، والتفكير في التأهل إلى أمم أوروبا".
وتذكر رينا من المونديال أنه "لو سجل ذلك الهدف الثاني في المباراة الاولى"، في إشارة إلى الفرصة التي أهدرها ديفيد سيلفا، "لكنا الآن نتحدث عن إسبانيا التي وصلت إلى ما هو أبعد بكثير، لكن الأمور لم تكن كذلك وهولندا كانت أفضل في الشوط الثاني، وتشيلي كذلك طيلة المباراة، ولذلك كان على الفريق أن يعود إلى دياره مبكرا".
واعترف الحارس "فاز الفريق الأفضل، ألمانيا التي كانت جيدة طيلة البطولة، وفي كل الخطوط أظهرت قوة مبهرة".
من ناحية أخرى قال رينا، الذي لعب في الموسم الماضي معارا إلى نابولي الإيطالي، إنه يتبقى له في عقده مع ليفربول "عامان، وسعيد"، وأضاف أن العودة إلى النادي الإنجليزي لا تمثل له البدء من الصفر.
وقال "أعود سعيدا لأن الناس عاملوني بشكل جيد للغاية طيلة وجودي في ليفربول".