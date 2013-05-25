العشرات يقطعون السكك الحديدية بالأقصر احتجاجا على تقاعس الأمن في استعادة طفل مخطوف

كتب : محمد عبداللطيف الصغير منذ 9 دقائق

قطع العشرات من أهالي منطقة العوامية بمدينة الأقصر شريط السكة الحديد أمام مزلقان "القراريش"؛ احتجاجًا منهم على ما وصفوه بتقاعس الأجهزة الأمنية في استعادة طفلهم المختطف منذ عدة أيام.

وقال المحتجون إن المختطفين يطالبون بفدية مليون جنيه لإطلاق سراحه في حين أن أسرتة لا تستطيع توفير مثل هذا المبلغ , كما أن أجهزة الأمن فشلت فى التوصل للجناة حتى الآن.

كان مدير أمن الأقصر تلقى بلاغًا منذ عدة أيام من أهالي منطقة العوامية، بقيام مجهولين باختطاف الطفل محمد عبد الحق محمد 7 سنوات، أثناء انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وقيام الخاطفين بالاتصال بخفير بالمنطقة وطلبوا منه إبلاغ والد الطفل بفدية قدرها مليون جنيه.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة إلا أن الفريق فشل فى التوصل للجناة حتى الآن. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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