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بالفيديو..محمد عساف يطرح فيديو كليب «ارفع راسك هذا سلاحك» تضامناً مع صمود غزة

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بالفيديو..محمد عساف يطرح فيديو كليب «ارفع راسك هذا سلاحك» تضامناً مع صمود غزة بالفيديو..محمد عساف يطرح فيديو كليب «ارفع راسك هذا سلاحك» تضامناً مع صمود غزة

محبوب العرب، النجم الفلسطينى محمد عساف

طرح النجم الفلسطينى، محبوب العرب محمد عساف، أغنية بطريقة الفيديو كليب بعنوان «ارفع راسك هذا سلاحك»، تضامناً مع صمود الشعب الفلسطينى وقطاع غزة فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم.

ونشر محبوب العرب الأغنية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، اليوم الخميس،  والأغنية من كلمات هند جودة، وكلمات الموال : سامي عفانة، وألحان وتوزيع: المايسترو وليد فايد، وإنتاج محمد عساف -2014، وإخراج سامح المدهون.

وهذه بعض من كلمات الأغنية: ارفع راسك هذا سلاحك

أصل الكرامة انسان

ابن بلادي الشمس الحرة

ابنك يا غزة ما ينهان

إحنا أصحاب الحق و إحنا رجالها

يوم انحق الحق نفدي ترابه

خدوا دمي و هاتوا حرية

بلادي من الميّة للميّة

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