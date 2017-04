آلي ميشالكا تعلن خطوبتها وتحدد موعد زفافها

أعلنت الممثلة الأمريكية Aly Michalka خطوبتها على حبيبها Stephen Ringer.

ولمشاركة هذه المناسبة السعيدة مع جمهورها ومحبيها، نشرت نجمة مسلسل The Two And A Half Men البالغة من العمر 25 عاماً، صورة لخاتم الخطوبة وقالت: أنا محظوظة جداً بلقاء حبي الكبير.. اصبحت مخطوبة الآن.

وكان الثنائي قد إحتفل في بداية هذا الشهر بمرور سنة و 7 أشهر على بداية علاقتهما العاطفية، كما حددا موعد زفافهما ليكون في 8 تموز من العام 2015.

النجمة Aly Michalka إكتسبت شهرة كبيرة من خلال دورها في مسلسل ديزني الشهير Phil of the Future، كما شاركت في العديد من الأعمال الناجحة منها: Hellcats و Cow Belles و Easy A...

