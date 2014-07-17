مشهد جريء بين غادة عادل وقصي خولي يستفز مشاهدي "سرايا عابدين"

أعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" عن استيائهم من المشهد الذي ظهرت فيه الفنانة المصرية غادة عادل والفنان السوري قصي خولي وهما يستحمان معاً في حمام السباحة، ضمن أحد مشاهد مسلسل "سرايا عابدين" للمخرج عمرو عرفة.

ففي الوقت الذي أدان فيه البعض وجود مثل هذا المشهد في مسلسل يعرض في شهر رمضان، قال آخرون إنه مشهد لا يجوز عرضه في مسلسل تلفزيوني في أي شهر من السنة.

يذكر أن المسلسل يلاقي حملة واسعة من الانتقادات بسبب الأخطاء التاريخية التي يتضمنها، وبسبب تقليده الواضح للمسلسل التركي "حريم السلطان".