"أبو عصام" من "باب الحارة" إلى قصر الشّعب كُرمى للأسد

حرص عدد من الفنّانين السّوريين على التّواجد في قصر الشّعب في دمشق، يوم الأربعاء، لحضور مراسم أداء القسم الدستوري لولايةٍ رئاسية جديدة ، للرئيس السّوري بشار الأسد.

وكان من أبرز هؤلاء الفنّانين عبّاس النوري أو "أبو عصام"، إلى جانب كل من بسّام كوسا، دريد لحام، ديمة قندلفت، سلاف فواخرجي، رشيد عسّاف، جورج وسّوف، وائل رمضان، أيمن زيدان، مصطفى الخاني، رغدة..

وعبر صفحتها الخاصّة على "فيسبوك"، هنّأت الفنّانة السّوريّة هبة نور الأسد وكتبت، "خُلقنا لننتصر ألف مبروك إلنا ولسيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد".

كذلك كتبت نجمة برنامج "ذا فويس" السّورية إيناس لطّوف عبر حسابها على "فيسبوك "واثق الخطوة يمشي ..أسداً، مبروك لك سوريا قائدك الحكيم ..جدّدنا الولاء و فخرنا كبير بك سيدي الرئيس".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"