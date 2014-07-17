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بالصور: توارد أفكار غريب بين نانسي وإليسا

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بالصور: توارد أفكار غريب بين نانسي وإليسا بالصور: توارد أفكار غريب بين نانسي وإليسا

الخميس 17-07-2014 16:14

نشرت الفنانتان نانسي عجرم وإليسا صورتين متشابهتين لهما على حسابيهما الخاصين على "انستغرام". الصورتان تبدوان شبه متطابقتين مع فارق بسيط في توقيت النشر ومضمون التعليق عليهما.
نانسي نشرت صورتها قبل اليسا بنحو أربع ساعات عدة وكتبت تحتها" فترة بعد ظهر هادئة. من الأوقات النادرة التي اطبق فيها فن فعل لا شيء"، بينما علقت اليسا على صورتها" صورة جميلة سيلفي".

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