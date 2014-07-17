سيرين عبد النور ترد على نادين الراسي؟

أطلت الفنانة نادين الراسي مع الزميل نيشان في برنامج "ولا تحلم" وتطرقت الى طبيعة العلاقة بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور، ومن ثم حاولت الاتصال بها على هاتفها الخلوي، لكن الأخيرة لم تجب، بسبب انشغالها بالتصوير، كما استنتج نيشان وضيفته نادين الراسي.

لكن رد سيرين عبد النور جاء سريعاً عبر تغريدة نشرتها على حسابها الخاص على "تويتر" وكتبت: "صرنا بزمن بفكر كثير وبحس قليل

وجوه ملائكية ونفسية شيطانية اصدقاء هني نفسهن اعداء زمن بملامح مشوهة بماضي مفبرك ومستقبل كاذب وحاضر دموي".

ومع أنه لا يمكن الجزم بأنّ سيرين عبد النور كان تقصد نادين الراسي بكلامها ولكن هناك من تساءل لماذا اطلقتها بعد بث الحلقة معادة على شاشة MTV.

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