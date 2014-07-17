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محمد كريم سفيراً وهذه هي سيارته الجديدة

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محمد كريم سفيراً وهذه هي سيارته الجديدة محمد كريم سفيراً وهذه هي سيارته الجديدة

الجمعة 18-07-2014 16:42

أعلنت شركة ميتسوبيشي للسيارات أمس، عن اختيارها للفنان محمد كريم سفيراً لها، وأقيم مؤتمر صحفي في فندق "والدورف اوستوريا" بجزيرة النخلة في دبي، بحضور محمد كريم والسفير شريف البديوي القنصل العام لجمهورية العربية في دبي ومايكل كوربن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة والسيدة واكوكا العضو المنتدب من ميتسوبيشي اليابان والسيد كارل هامر المدير العام لشركة الحبتور للسيارات وكيل ميتسوبيشي ونخبة من وسائل الإعلام.
تحدث كريم في المؤتمر عن سعادته باختياره لتلك العلامة المميزة، ورغم أن أعماله قليلة؛ لكنها مختارة بعناية فهو لا يتعجل الأمور حتى يختار المناسب له. لذلك يحقق نجاحات كبيرة في كل ما يقدمه، وسألته "سيدتي" خلال المؤتمر عما إذا كانت شركة ميتسوبيشي ستتكفل بالكليب الذي سيقوم بتصويره قريباً لتجربته الأولى في الغناء؟ وعمّا إذا كان ضمن شروط العقد أن يستخدم ذات نوع السيارة أو أنه خارج الشروط؟ فأجاب على السؤال الأول ضاحكاً: "هذا عيب الصحافة. إن شاء الله سيكون هناك تعاون في عدة أشياء بينما موضوع الفيديو كليب يعود إلى الاتفاق مع "إم بي سي" وللإجابة عن السؤال الثاني قال: "نعم من المؤكد أنني استخدم ميتسوبيشي فهي من السيارات المحببة لي حتى من قبل أن أكون سفيراً لها". ثم علّق "مازحاً" ستجدونني أطوف بها في شوارع دبي وفي كل مكان.
كيف خدمه اعتذاره عن الأعمال الرمضانية؟
وعقب المؤتمر اجتمع الحضور حول حمام السباحة في جلسة غير رسمية مع محمد كريم، يدخنون النرجيلة فيما صرح لنا محمد أنه بسبب "ذا فويس" اعتذر عن 4 أعمال درامية في رمضان وعن مسلسل "الإخوة" لكنه غير نادم على ذلك، لأنه يعتبر "ذا فويس" نجاحاً كبيراً له، واعتبر عدم انشغاله في الأعمال الرمضانية هو ما منحه الفرصة والوقت ليقع الاختيار عليه أن يكون سفيراً لعلامة ميتسوبيشي.

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سيدتي

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