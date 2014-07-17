سيلينا غوميز باللّغة العربية: أحبّ نفسك أوّلاً

يبدو أنّ للعربية مكانة خاصّة في قلب النجمة العالمية Selena Gomez. فبعد أن ارتدت سابقاً قلادة مكتوب عليها اسمها بالعربية، نشرت عبر صفحتها على إنستغرام صورة لها، وهي تستعرض الوشم الجديد الذي حصلت عليه، ومكتوب باللغة العربية، ويحمل عبارة "أحبّ نفسك أوّلاً"، لتنضم بذلك إلى نجوم هوليوود الذين استخدموا الحروف العربية في وشوههم.

حصلت Selena، إحدى أكثر النساء إثارة في العالم، على الوشم منذ شهر تقريباً وبسرّية تامّة، وقد كتب لها الوشم الفنّان Bang Bang McCurdy.

بدوره، صرّح Bang Bang لإحدى الصحف العالمية بأنّ النجمة كانت متشوّقة لرسم ذلك الوشم، الذي يعني بالعربية "أحبّ نفسك أولاً"، وأضاف أنّ Selena، أفضل مغنية، هي التي اختارت الوشم وأحضرت معها النصّ لتريه كيف تريده أن يكون.

وقال: "الوشم طوله 4 بوصات، ولم يستغرق وقتاً طويلاً، إذ استغرق حوالى 45 دقيقة فقط"، لافتاً إلى أنه ليس الوشم الأول لها، فهي تملك 5 أوشام، لكنه الأوّل باللغة العربية.

يُذكر أنّ Selena Gomez كانت قد رفضت مؤخّراً عرض النجم Justin Bieber للزواج، برغم ظنّها أنّها تحبّه، لكنها لا تثق به.

ثنائيّات المشاهير يخلدون حبّهم بالأوشام المتطابقة