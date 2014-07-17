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أكشن وتشويق جديد الصالات العربية

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أكشن وتشويق جديد الصالات العربية أكشن وتشويق جديد الصالات العربية

الخميس 17-07-2014 18:31

Plush وFast Track بدأ عرضهما في الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنهما.

Born to Race: Fast Track
فيلم أكشن من بطولة Brett Davern و Beau Mirchoff و Bill Sage، تدور أحداثه في الولايات المتحدة الأميركية حيث تنظم أكاديمية Fast Lane Racing Academy سباق سيارات سنويّ لاختيار أفضل المواهب. وصل عدد المشاركين هذا العام الى 3000 من بينهم الشاب Danny Krueger الذي برهن عن براعته في قيادة السيارات ولكن حادثاً مؤسفاً سيؤدي الى مقتل مساعده. أمام هذا الواقع، لم يبق أمام Danny سوى خيار التعاون مع عدوّه ومنافسه السابق ... فهل سيتمكن من الفوز بالسباق؟ Born to Race: Fast Track يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان.

Plush
فيلم من نوع التشويق تدور قصته حول Hayley مغنية شابة فقدت مؤخراً شقيقها وصديقها بسبب تناولهما جرعة زائدة من المخدرات، ستتقرّب من عازف الغيتار الذي انضم مؤخراً الى فرقتها لتكتشف بعدها أن ماضي هذا الأخير مليء بالأعمال المشبوهة وممكن أن يشكّل خطراً عليها وعلى المقرّبين منها. Plush يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

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سيدتي