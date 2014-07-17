حزب الله وجبهة النصرة يشتبكان على حدود لبنان وسوريا

قال مصدر في حزب الله ومقاتل في «جبهة النصرة»، الخميس، إن حزب الله وجناح تنظيم القاعدة في سوريا اشتبكا في معركة دامية في سوريا على مدى خمسة أيام قرب الحدود مع لبنان.

وقال عضو في «جبهة النصرة» إن حزب الله فقد كثيرا من مقاتليه خلال الأيام القليلة الماضية خلال اشتباكات في جبال القلمون في سوريا. وحاول مقاتلو حزب الله، الأربعاء، دخول سوريا من قريتين لبنانيتين شيعيتين على الحدود حينما نصب لهم مقاتلو جبهة النصرة كمينا.

وأضاف «رأيناهم وهم يحاولون التسلل.. انتظرناهم وحينما وصلوا وقبل أن يتمكنوا من تسليح بنادقهم أو قاذفاتهم الصاروخية عاجلناهم بالهجوم.. ولاذ بعضهم بالفرار».

وأكد مصدر في حزب الله وقوع هجوم وقال إن الجماعة فقدت 3 من مقاتليها خلال هجوم، الأربعاء، مما زاد عدد القتلى في صفوف حزب الله إلى 9 في تلك المنطقة هذا الأسبوع.

وقال مقاتل «جبهة النصرة» إن وحداته فقدت «شهداء» ولكنه لم يعط رقما محددا. وقال مصدر أمني لبناني إن 26 من مقاتلي «جبهة النصرة» قتلوا هذا الأسبوع في منطقة المعارك التي تقع على بعد 3 كيلومترات عن بلدة عرسال اللبنانية.