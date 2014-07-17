أخبار عاجلة

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع إسرائيلية في محيط غزة عقب انتهاء الهدنة الإنسانية

Google+ Print

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» مسئوليتها عن قصف مستوطنة ومواقع عسكرية إسرائيلية بالنقب الغربي المحاذي لقطاع غزة عقب انتهاء «الهدنة الإنسانية» التي دعت إليها الأمم المتحدة لإدخال مساعدات إلى القطاع.
>وقالت «كتائب القسام» في بيان عسكري، الخميس، «إنها قصفت كيبوتس نيريم شرق خان يونس بثلاث قذائف هاون وموقع كيسوفيم العسكري بصاروخي 107».
>وبدورها، تبنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف مستوطنة سديروت بثلاثة صواريخ 107، كما قصفت «ألوية الناصر صلاح الدين» الجناح العسكري للجان المقاومة مدينة عسقلان شمال غزة بصاروخي جراد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية