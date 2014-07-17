المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع إسرائيلية في محيط غزة عقب انتهاء الهدنة الإنسانية

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» مسئوليتها عن قصف مستوطنة ومواقع عسكرية إسرائيلية بالنقب الغربي المحاذي لقطاع غزة عقب انتهاء «الهدنة الإنسانية» التي دعت إليها الأمم المتحدة لإدخال مساعدات إلى القطاع.

>وقالت «كتائب القسام» في بيان عسكري، الخميس، «إنها قصفت كيبوتس نيريم شرق خان يونس بثلاث قذائف هاون وموقع كيسوفيم العسكري بصاروخي 107».

>وبدورها، تبنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف مستوطنة سديروت بثلاثة صواريخ 107، كما قصفت «ألوية الناصر صلاح الدين» الجناح العسكري للجان المقاومة مدينة عسقلان شمال غزة بصاروخي جراد.