قتيلان في هجومين منفصلين بالصومال

قتل شخصان على الأقل في هجومين منفصلين في الصومال، أحدهما انفجار قنبلة كانت ملصقة بسيارة في العاصمة مقديشو، كما ذكر مسؤولون وشهود الخميس.

>وقال المسؤول في الشرطة محمد جاما «قتل شخص وأصيب آخر عندما فجرت عن بعد عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارتهما في مقديشو». وأضاف «لم تكشف هوية هذين الشخصين».

> وبالقرب من قرية قوريولي التي تبعد 100 كيلومتر غرب العاصمة، قتل جندي صومالي وأصيب اثنان مساء الأربعاء في انفجار سيارة مفخخة، أوقفتها قوات الأمن، كما ذكر حاكم منطقة شابيل السفلى عبدالقادر نور سيدي.

> وأضاف الحاكم أن «قوات الأمن تمكنت من توقيف انتحاري كان يريد تنفيذ اعتداء في مقديشو، لقد أوقفنا المشبوه لكن السيارة التي كان يقودها والمحشوة بالمتفجرات انفجرت فيما كان يتم استجوابه في مكان آخر».

> وقال الشاهد عبدالرحيم حسن «كان انفجارا كبيرا سمعت اصداؤه في أنحاء المنطقة كافة».

> ويخضع القسم الأكبر من المنطقة المحيطة بقوريولي لسيطرة حركة الشباب الإسلامية المنضوية في اطار تنظيم القاعدة، والتي زادت الاعتداءات خصوصا في مقديشو منذ طردت من العاصمة في أغسطس 2011، ثم تدريجيا من معظم معاقلها، من قبل قوة الاتحاد الأفريقي.