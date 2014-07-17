بالفيديو و الصور.. تحطم طائرة ركاب ماليزية في أوكرانيا

نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن مصادر في صناعة الطيران قولها إن «طائرة ركاب ماليزية على متنها 295 شخصا تحطمت في أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية، الخميس»، وأضافت أن الطائرة وهي من طراز «بوينج بي. إيه. إن» كانت في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور.

وأوضحت الوكالة الروسية أن الطائرة سقطت على مسافة 50 كيلومترا من المجال الجوي الروسي، وذكرت المصادر، التي لم يكشف عنها، أن «الطائرة بدأت تسقط، وبعد ذلك عثر عليها، وهي تحترق على الأرض في الأراضي الأوكرانية».

وسقطت الطائرة فيما يبدو في منطقة عمليات عسكرية حيث تقاتل قوات الحكومة الأوكرانية الانفصاليين الموالين لروسيا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس»، عن مصدر منفصل، لم يكشف عنه في جهاز الأمن الأوكراني قوله إن «الطائرة اختفت من على الرادار على ارتفاع 10ألاف متر سقطت بعده بالقرب من بلدة شاختيوريسك».

ومن جانبها، نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية مقطع فيديو، منسوب لأحد شهود العيان في المنطقة التى شهدت الحادث.

ونقلت الصحيفة عن حساب بموقع «تويتر» منسوب لخطوط الطيران الماليزية، الخميس، إنه «تم فقد الاتصال بالرحلة رقم (إم.إتش 17)، التي غادرت أمستردام»، وأضاف أن «آخر موقع معروف للطائرة كان فوق المجال الجوي الأوكراني».