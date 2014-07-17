الكاف يقرر إيقاف دومينيك وجنش وحازم إمام

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إيقاف ثلاثي الزمالك دومينيك وجنش وحازم إمام، لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وجائت العقوبات كالتالي: إيقاف دومينيك دا سيلفا ثلاث مباريات وتغريمه خمسة ألاف دولار، إيقاف حازم إمام وجنش مباراة وتغريمهما ثلاثة ألاف دولار.

وبذلك يغيب الثنائي جنش وحازم إمام عن مباراة مازيمبي المقبلة في دور المجموعات، بينما لن يشارك دومينيك مع فريقه حتى نهاية دور المجموعات.

حكم المباراة جوزيف لامبتي، ذكر في تقريره أن دومينيك هو المتهم الرئيسي كما أكد الحكم أن حازم إمام وجنش حاولا معاونته.

وأشار الحكم في تقريره إلى أنه لولا تدخل ميدو المدير الفني لفريق الزمالك، لحدث ما لا يحمد عقباه.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز مازيمبي بهدف دون رد.