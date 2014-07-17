أخبار عاجلة

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكاف يقرر إيقاف دومينيك وجنش وحازم إمام

Google+ Print
الكاف يقرر إيقاف دومينيك وجنش وحازم إمام الكاف يقرر إيقاف دومينيك وجنش وحازم إمام

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إيقاف ثلاثي الزمالك دومينيك وجنش وحازم إمام، لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وجائت العقوبات كالتالي: إيقاف دومينيك دا سيلفا ثلاث مباريات وتغريمه خمسة ألاف دولار، إيقاف حازم إمام وجنش مباراة وتغريمهما ثلاثة ألاف دولار.

وبذلك يغيب الثنائي جنش وحازم إمام عن مباراة مازيمبي المقبلة في دور المجموعات، بينما لن يشارك دومينيك مع فريقه حتى نهاية دور المجموعات.

حكم المباراة جوزيف لامبتي، ذكر في تقريره أن دومينيك هو المتهم الرئيسي كما أكد الحكم أن حازم إمام وجنش حاولا معاونته.

وأشار الحكم في تقريره إلى أنه لولا تدخل ميدو المدير الفني لفريق الزمالك، لحدث ما لا يحمد عقباه.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز مازيمبي بهدف دون رد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع