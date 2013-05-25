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مسلحان يشتبه بانتمائهما إلى القاعدة يقتلان شخصين في اليمن

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مسلحان يشتبه بانتمائهما إلى القاعدة يقتلان شخصين في اليمن مسلحان يشتبه بانتمائهما إلى القاعدة يقتلان شخصين في اليمن

كتب : أ ف ب السبت 25-05-2013 18:43

قال مسؤول وشهود عيان إن مسلحين، يشتبه بانتمائهما إلى القاعدة، قتلا شرطيا وأحد المارة في هجوم بقنبلة يدوية استهدف حاجزا في جنوب شرق اليمن اليوم.

وأوضحت المصادر أن مهاجمين قاما برمي قنبلة يدوية على حاجز للشرطة في بلدة الشحر الساحلية في حضرموت، مؤكدة إصابة اثنين من عناصر الشرطة أيضا.

وأشارت مصادر أمنية دون تفاصيل إلى أن الهجوم يحمل بصمات القاعدة التي ينشط عناصرها في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، أن مسلحين موالين للقاعدة سيطروا على عدة قرى قرب المكلا، كبرى مدن حضرموت، في محاولة للسيطرة على مناطق في المحافظة على ما يبدو.

ونددت الوزارة بما وصفته بـ"مخطط إرهابي لعناصر ما يسمى بأنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة للاستيلاء على بلدة غيل باوزير في محافظة حضرموت وإعلانها إمارة إسلامية".

وهددت الوزارة جماعة أنصار الشريعة بأنها "سوف تلاقي نفس المصير الذي لاقته في معركة تحرير أبين" المحافظة الواقعة شرق مرفأ عدن، حيث سيطر مقاتلون موالون للقاعدة على بلدات رئيسية من 2011 لغاية 2012 قبل أن يطردهم الجيش منها.

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