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الخرطوم تؤكد بقاء اتفاق السلام مع "العدل والمساواة" وتنفيذ كافة بنوده

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الخرطوم تؤكد بقاء اتفاق السلام مع "العدل والمساواة" وتنفيذ كافة بنوده الخرطوم تؤكد بقاء اتفاق السلام مع "العدل والمساواة" وتنفيذ كافة بنوده

كتب : أ ش أ منذ 54 دقيقة

أكدت السودانية أن الاتفاق مع حركة العدل والمساواة (الموقعة على السلام) باقٍ وأنه سيتم العمل على تنفيذ كافة بنوده وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وقال الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية مسئول مكتب متابعة سلام دارفور ـ في تصريح صحفي اليوم السبت ـ إن جميع الأطراف ملتزمة بكل ما تم الاتفاق عليه بالدوحة، موضحًا أن مقتل رئيس حركة "العدل والمساواة" محمد بشر لن يغير شيئا في اتفاقية السلام.

وكشف أن هناك وفد مقدمة مكونا من عدد من القيادات سيصل الخرطوم خلال الفترة المقبلة للتشاور والترتيب لحضور بقية قيادات وأعضاء الحركة.

وأشار عمر إلى أن كل هذه الترتيبات ستكتمل بعد انعقاد المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة واختيار القيادة الجديدة خلفا لمحمد بشر.

وأضاف أن هناك وفدا من الحكومة والحركة سيتوجه للدوحة للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق سلام دارفور.

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