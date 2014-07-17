لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن الدولي

تقدمت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي ردًًا على تعرض أراضي لبنان لعمليات قصف تشكل خرقا لقرار أممي، معتبًرة أن إطلاق صواريخ من أراضيه في اتجاه شمال إسرائيل “عمل مرفوض”، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية اللبنانية.

وسجل في الليالي الماضية إطلاق تسعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال اسرائيل، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي لمناطق حدودية مع لبنان. وأتى اطلاق الصواريخ تزامنًا مع الحملة العسكرية التي تشنها اسرائيل منذ عشرة ايام على قطاع غزة.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “فور ورود الوثائق اللازمة من قيادة الجيش ووزارة الدفاع الوطني، تقدمت اليوم وزارة الخارجية والمغتربين بشكوى ضد اسرائيل في مجلس الأمن بشأن خروقات إسرائيلية خطيرة ومتعددة على السيادة اللبنانية وقرار مجلس الأمن 1701″.

ووضع هذا القرار الصادر في اغسطس 2006، حدًا لحرب استمرت 33 يومًا بين الدولة العبرية وحزب الله اللبناني استمرت 33 يوما، وأدت إلى مقتل نحو 1200 لبناني غالبيتهم من المدنيين، وقرابة 160 اسرائيليا غالبيتهم من العسكريين.

وقالت الخارجية إن المدفعية الإسرائيلية قامت ما بين 11 يوليو الجاري و14 منه، باطلاق مئة وقذيفتين على مناطق في جنوب لبنان.

واعتبرت الوزارة “إطلاق بعض الأفراد والعناصر المتفلتة أو المجموعات الهامشية للصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عملاً مرفوضاً لا يخدم مصلحة لبنان أو مصلحة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ويعطي الذرائع لإسرائيل للاعتداء على لبنان وسيادته مهدداً السلم والأمن الدوليين”.