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اشتباكات بين الجيش السوداني ومتمردين في شمال كردفان

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اشتباكات بين الجيش السوداني ومتمردين في شمال كردفان اشتباكات بين الجيش السوداني ومتمردين في شمال كردفان

كتب : أ ف ب منذ 49 دقيقة

أعلن متمردو حركة العدل والمساواة اليوم أنهم اشتبكوا مع القوات الحكومية على مدى يومين في منطقتين بولاية شمال كردفان المتاخمة لإقليم دارفور المضطرب غرب السودان، في حين أفاد الجيش السوداني أنه يطارد هؤلاء المتمردين في مناطق عدة.

وقال المتحدث باسم العدل والمساواة جبريل ادم بلال لفرانس برس في اتصال هاتفي من لندن "أمس اشتبكت قواتنا مع القوات الحكومية في منطقة أم قرنا جاك الواقعة غرب ولاية شمال كردفان على بعد 250 كلم من الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان واستولينا على ثلاثة عربات بكامل أسلحتها".

وأضاف "واليوم اشتبكنا مع القوات الحكومية في منطقة البوطة في الجزء الغربي من ولاية شمال كردفان واستمر الاشتباك حتى ظهر اليوم واستولينا على 12 عربة ودمرنا ثلاثا"، لافتا إلى مقتل جنود سودانيين وأسر آخرين من دون أن يحدد عددهم.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد "نقوم بتعقب ومطاردة متمردي العدل والمساواة الذين خرجوا من منطقة وادي هور "شمال دارفور" سواء في البوطه أو أم قرنا جاك"، موضحا أنهم "لم يشتبكوا معنا بل فروا من أمام قواتنا".

وأكد شهود عيان في المنطقة وجودا كثيفا لمتمردي العدل والمساواة في المنطقة الغربية من ولاية شمال كردفان منذ الخميس الماضي.

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