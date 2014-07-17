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“حماس” تصيب دبابة إسرائيلية بصاروخ فى تفجير كرم أبو سالم

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“حماس” تصيب دبابة إسرائيلية بصاروخ فى تفجير كرم أبو سالم “حماس” تصيب دبابة إسرائيلية بصاروخ فى تفجير كرم أبو سالم

كشف محلل الشئون العسكرية في القناة العبرية العاشرة “الون بن دافيد” عن استهداف تفجير حماس لنفق كرم أبو سالم جنوبي القطاع في بداية الحرب لموقع عسكري دون وقوع إصابات .

وزعم بن دافيد أنه تم إخلاء الموقع في وقت سابق بعد مخاوف من وجود نفق في أسفله، بينما تضررت دبابة غير مأهولة كانت في المكان .

وكان الجيش الإسرائيلي قد أقدم بداية الحرب على قصف منطقة النفق بأكثر من عشرين غار جوية .

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت في الثامن من يوليو الجاري عن تفجير نفق أسفل موقع كرم أبو سالم العسكري الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يشار إلى ان كتائب القسام تمكنت في عملية مشتركة عام 2006 من أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من هذا الموقع عبر نفق مماثل تسلل عبره المقاومون إلى الموقع.

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