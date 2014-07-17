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“الصحة السعودية” تبدأ التحقيق فى وفاة خادمة إثيوبية بإحدى المستشفيات

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“الصحة السعودية” تبدأ التحقيق فى وفاة خادمة إثيوبية بإحدى المستشفيات “الصحة السعودية” تبدأ التحقيق فى وفاة خادمة إثيوبية بإحدى المستشفيات

أكدت وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض صحة ما نشرته صحيفة “سبق” حول واقعة انتحار الخادمة الإثيوبية في دورات المياه بمستشفى الأرطاوية، موضحة أن لجنة عاجلة شكلت للتحقيق، نافية أن الخادمة كانت تعاني من أمراض نفسية.

 وورد للصحيفة تعليق من وزارة الصحة على لسان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي سعد بن مسفر القحطاني، يؤكد انتحار الخادمة في دورات المياه في المستشفى بعد ربط عنقها بملابسها، ونفى في الوقت ذاته أنها تعاني من أمراض نفسية، مبيناً تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وستنشر نتائجها.

وكانت “سبق” قد نشرت خبر انتحار الخادمة في مستشفى الأرطاوية بعد أن استنجد كفيلها بالشرطة، عقب أن لاحظ عليها تصرفات غريبة وخطرة.

وقال “القحطاني” إن الخادمة الإثيوبية “شوكاري أبو بيكيرا” البالغة من العمر 28 سنة حضرت إلى المستشفى صباح يوم الاثنين الموافق 10/ 9/ 1435هـ في الساعة 2:25 صباحاً مع كفيلها وبخطاب من الشرطة يفيد بالكشف عنها ومعالجتها وهي تعاني من أمراض نفسية.

وأضاف: وبالكشف على الحالة من قبل الطبيب المناوب وأخذ التحاليل اللازمة تبين عدم ظهور أي أعراض نفسية عليها، حيث كانت هادئة ومدركة للزمان والمكان وكانت مستجيبة لجميع أسئلة الطبيب، وكانت تشكو فقط من ألم في مقدمة الرأس وألم في البطن “المعدة”.

وأوضح: بناء على شكوى كفيلها لطبيب الإسعاف قام الطبيب بمراقة حالتها النفسية لمدة ساعة ولم يلاحظ عليها أي تصرفات تؤدي للشكوى، وبدوره قام الطبيب بتحويلها لقسم تنويم النساء وأدخلت التنويم الساعة الرابعة صباحاً وتبين استقرار الحالة حتى بعد التنويم ولم يكن هناك أي أعراض أو سلوك يوحي بأنها تعاني من مرض نفسي، علماً بأن آخر علامات حيوية تم أخذها الساعة العاشرة صباحاً.

وتابع: حين اكتشفت الممرضة عدم وجود الحالة على سريرها اتجهت إلى الحمام فوجدته مغلقاً من الداخل ولا إجابة فتم كسر الباب ولكن كانت الحالة قد ربطت قطعة من ملابسها (حجابها) على رقبتها ما تسبب في الوفاة وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية، وما زالت القضية منظورة لدى الجهات ذات الاختصاص، مع العلم بأن صحة الرياض شكلت لجنة تحقيق عاجلة في هذا الأمر.

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