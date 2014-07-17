بيع النسخة الأصلية من كتاب “رأس المال” لكارل ماركس بـ40 ألف دولار

بيعت مطلع شهر يوليو الجاري نسخة فريدة من كتاب كارل ماركس الأشهر “رأس المال” بمبلغ 40 ألف دولار أمريكي، ويعود ذلك لكونها الطبعة الأولى والوحيدة بالألمانية والتي نشرت في حياة كاتبها الذي توفي عام 1883.

“رأس المال” واحد من الكتب الخالدة كبيرة التأثير على متبني أفكاره أو المعترضين عليها على حد سواء. يحلل الكتاب نمو الرأسمالية ويبين جذور الاستغلال التي تتعرض لها الطبقة العاملة بالإضافة لتضمنه عرضاً اقتصادياً وفلسفياً لامعاً للنظام الذي قام على أنقاض الإقطاعية الأوروبية.

هذه ليست المرة الأولى التي تباع فيها نسخة من Das Kapital بثمن مرتفع، ففي تشرين الثاني-نوفمبر 2011 بيعت كذلك نسخة نادرة جداً منه في ثلاثة مجلدات بحوالي 51 ألف دولار.