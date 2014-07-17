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المركز الإسلامى فى النمسا يشيد بمنح جامعة الأزهر الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين

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المركز الإسلامى فى النمسا يشيد بمنح جامعة الأزهر الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين المركز الإسلامى فى النمسا يشيد بمنح جامعة الأزهر الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين

الشيخ أحمد الطيب

أشاد المركز الإسلامى بمدينة “ليوبن” النمساوية، بقرار جامعة الأزهر منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز .

وقال بهجت البيبة، رئيس المركز، فى تصريح له اليوم الخميس : “إن القرار رائع ويعكس تقدير الشعب المصرى للشعب السعودى وتقدير الأزهر الشريف بصفة خاصة لخادم الحرمين الشريفين ولدوره السياسى والدينى المتميز ودفاعه عن الدين الإسلامى وحرصه على دعم العلاقات المصرية ”.

وتوجه المركز بالشكر إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، على هذا القرار وحرصهما على تسليم الدكتوراه إلى العاهل السعودى فى الرياض فى أقرب فرصة .

ونوه بأن الأزهر الشريف سيظل منارة للإسلام الوسطى السمح، كما ستظل المملكة العربية السعودية دولة ذات ثقل دولى كبير على المستويين السياسى والدينى ورمزاً للدين الإسلامى فى كل ربوع العالم.
> أ ش أ

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