محافظ الإسماعيلية يعتمد لائحة أسعار الأغذية بأندية وشواطئ المحافظة

قامت لجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بمراجعه كل من مدير القرية الأوليمبية ومدير نادى الفيروز ومدير نزل الشباب واتفق الجميع علي بيان الأسعار الاسترشاديه الواردة بالبيان التالي لحد أقصي للأندية والشواطئ ويعاد النظر في مراجعه هذه الأسعار بعد اجراء عمليه الشراء المركزي.

وأكد المحافظ علي ضرورة تقديم الوجبات علي أعلى مستوى من الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة وعلى أن يتم تشكيل لجان للمرور على جميع النوادي والشواطئ وبيان الأسعار كالتالى.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراجعه بيان أسعار المأكولات والمشروبات والأغذية التي تقدم بالأندية والشواطئ التابعة للمحافظة وعمل سعر استرشادي يراعي فيه البعد الاجتماعي والعمل علي التخفيف عن المواطنين ووضع قائمه الأسعار في مكان واضح داخل الأندية والشواطئ.