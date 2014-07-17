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15235 طالباً وطالبة الى مؤسسات التعليم العالي الحكومية العام المقبل

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15235 طالباً وطالبة الى مؤسسات التعليم العالي الحكومية العام المقبل 15235 طالباً وطالبة الى مؤسسات التعليم العالي الحكومية العام المقبل

اعتمد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح أمس، قبول (15) ألف و 235 طالباً وطالبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية من المواطنين وأبناء المواطنات ، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2014-2015.

ويلتحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة (4535) طالبا وطالبة، وكليات التقنية العليا ( 6454) طالبا وطالبة، وفي جامعة زايد (1745) طالباً وطالبة، فيما تم قبول (2182) طالب وطالبة في المعاهد والكليات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ، وقبول (319) طالباً وطالبة في كلية الامارات للتطوير التربوي .

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن قبول الطلبة الذكور من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والذين تم اعلان أسماءهم ، يعتبر قبولا مبدئيا الى حين اعلان أسماء المرشحين لأداء الخدمة الوطنية ، مشيرا الى أنه على الطلبة الذين سيتم اعفاءهم من الخدمة الوطنية للعام الحالي ، مراجعة مؤسسات التعليم العالي الحكومية التي تم قبولهم فيها لاستكمال اجراءات التحاقهم.

وأضاف معاليه ، أنه بالنسبة للطلبة الذين سيتم تجنيدهم ، فسيتم الاحتفاظ بحقهم في القبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ، وسوف تكون لهم الأولوية في الالتحاق في سبتمبر (2015) بعد الانهاء من الخدمة الوطنية .

  •  معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني - طالبات

  •  معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني - طلاب

  •  كلية الإمارات للتطوير التربوي - طالبات

  •  كلية الإمارات للتطوير التربوي - طلاب

  •  كليات التقنية العليا - طالبات

  •  كليات التقنية العليا - طلاب

  •  معهد التكنولوجيا التطبيقية - طالبات

  •  معهد التكنولوجيا التطبيقية - طلاب

  •  جامعة الإمارات العربية المتحدة - طالبات

  •  جامعة الإمارات العربية المتحدة - طلاب

  •  جامعة زايد - أبوظبي - طالبات

  •  جامعة زايد - أبوظبي - طلاب

  •  جامعة زايد - دبي - طالبات

 

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