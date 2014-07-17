15235 طالباً وطالبة الى مؤسسات التعليم العالي الحكومية العام المقبل

اعتمد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح أمس، قبول (15) ألف و 235 طالباً وطالبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية من المواطنين وأبناء المواطنات ، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2014-2015.

ويلتحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة (4535) طالبا وطالبة، وكليات التقنية العليا ( 6454) طالبا وطالبة، وفي جامعة زايد (1745) طالباً وطالبة، فيما تم قبول (2182) طالب وطالبة في المعاهد والكليات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ، وقبول (319) طالباً وطالبة في كلية الامارات للتطوير التربوي .

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن قبول الطلبة الذكور من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والذين تم اعلان أسماءهم ، يعتبر قبولا مبدئيا الى حين اعلان أسماء المرشحين لأداء الخدمة الوطنية ، مشيرا الى أنه على الطلبة الذين سيتم اعفاءهم من الخدمة الوطنية للعام الحالي ، مراجعة مؤسسات التعليم العالي الحكومية التي تم قبولهم فيها لاستكمال اجراءات التحاقهم.

وأضاف معاليه ، أنه بالنسبة للطلبة الذين سيتم تجنيدهم ، فسيتم الاحتفاظ بحقهم في القبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ، وسوف تكون لهم الأولوية في الالتحاق في سبتمبر (2015) بعد الانهاء من الخدمة الوطنية .

• معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني - طالبات

• معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني - طلاب

• كلية الإمارات للتطوير التربوي - طالبات

• كلية الإمارات للتطوير التربوي - طلاب

• كليات التقنية العليا - طالبات

• كليات التقنية العليا - طلاب

• معهد التكنولوجيا التطبيقية - طالبات

• معهد التكنولوجيا التطبيقية - طلاب

• جامعة الإمارات العربية المتحدة - طالبات

• جامعة الإمارات العربية المتحدة - طلاب

• جامعة زايد - أبوظبي - طالبات

• جامعة زايد - أبوظبي - طلاب

• جامعة زايد - دبي - طالبات