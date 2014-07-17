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بالصور والفيديو: زهور وأغنية وقميص منتخب ألمانيا.. هدايا عيد ميلاد «ميركل» الـ60

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احتفلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بعيد ميلادها الـ60، في وقت مبكر من صباح الخميس، في غرفة عادية في بروكسل، محاطة بنظرائها الأوروبيين، بعد مفاوضات صعبة بشأن التعيينات في المناصب السياسية في الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك بعد 4 أيام فقط من انضمام ميركل إلى لاعبي منتخب بلادها لكرة القدم في غرفة الملابس للتهنئة بفوزهم بكأس العالم.
>وقدم رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، للمستشارة الألمانية زجاجة نبيذ وباقة من الزهور وقميص لفريق كرة القدم الألماني وقع عليه جميع القادة الأوروبيين الآخرين، بحسب ما أورده موقع «دويتشه فيله» الإخباري الألماني.


>وتلقت ميركل، التي تشجع كرة القدم بحماس، كرة كهدية خلال اجتماع حزب الشعب الأوروبي المحافظ الذي تنتمي له قبل القمة، وذلك عقب فوز فريق بلادها بكأس العالم في البرازيل.
>وفاجأ صحفي من «زد.دي.إف» الألمانية ميركل بتهنئتها على طريقته الخاصة، حيث غنى لها أغنية «عيد ميلاد سعيد» أو Happy birthday to you خلال مؤتمر صحفي تم عقده قبل القمة في بروكسل. وردت ميركل، وقد علت وجهها ابتسامة، قائلة: «كان يجب أن أغني معك. حينئذ كان الأمر سيصبح أفضل». وأضافت في نهاية المؤتمر الصحفي: «طابت ليلتكم.. شكرًا للأغنية».
>جاء ذلك قبيل ساعات من إقامة حفل عيد ميلاد لميركل يضم نحو ألف شخص، مساء الخميس، في برلين، في حدث يتخذ طابعًا جادًا. وقبل إقامة الحفل، ذكرت تقارير إعلامية إن ميركل، التي اختارتها مجلة «فوربس» كأقوى امرأة في العالم، ولا تزال تعرف باسم «موتي» (وتعني ماما) في موطنها، ستلقي كلمة أمام حوالي ألف ضيف، في حفل استقبال تقدم خلاله مشروبات ومأكولات شمال ألمانيا، بما في ذلك الأسماك.
>وفي إطار الاحتفالات بعيد ميلاد المستشارة الألمانية، عرض متحف «مدام توسو» الشهير للشمع، التمثال الشمعي الخاص بميركل أمام بوابة براندنبورج في برلين، كي يتاح للعامة رؤيته، وقد وضع أمام التمثال ديكور مكون من «تورتة» وعدد من البالونات والهدايا.
>كانت بداية العام صعبة على المستشارة الألمانية، إذ تعرضت لحادث تزلج، وشوهدت وهي تسير على عكازين، ثم جاءت أزمة أوكرانيا، بينما سرق منها شركاؤها السياسيون في ائتلاف «الحزب الديمقراطي الاشتراكي» الأضواء في الشؤون الداخلية، لكن ميركل تبدو قوية مثل أي وقت مضى.
>وأثارت ميركل جدلًا جديدًا بشأن مدة بقاء أول زعيمة لألمانيا امرأة في المنصب. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «فورسا» لاستطلاعات الرأي أن حوالي 59% من الألمان سيصوتون لصالح ميركل بعد 8 أعوام ونصف العام كمستشارة، في سباق مع منافسها الرئيسي، زيجمار جابريل، رئيس «الحزب الديمقراطي الاشتراكي». وقال 14% فقط إنهم سيصوتون لصالحه.

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