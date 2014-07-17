مسابقة للتصوير بطائرات بدون طيار.. و«النسر» يفوز بالمركز الأول (صور)

مع اتساع نطاق استخدامات الطائرات بدون طيار حول العالم، أطلق موقع «Dronestagram» (درونستجرام)،المخصص للصور التي تلتقط في الهواء، بالتعاون مع قناة «ناشونال جيوجرافيك» مسابقة للتصوير الفوتوغرافي باستخدام هذا النوع من الطيارات.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى أن الصور الفائزة هي تلك التي أظهرت أفضل استخدام للطائرات بدون طيار في التصوير الفوتوغرافي، وذلك من وجهة نظر لجنة تحكيم مكونة من «درونستجرام» وشركة «جو برو» وقناة «ناشونال جيوجرافيك».

وفازت بالمركز الأول، وفقاً للحكام، صورة لنسر ضخم، التقطت فوق «الحديقة الوطنية» في بالي بإندونيسيا.

أمام الجائزة الثانية ففازت بها صورة التقطت في مانيلا، بالفلبين. ويقول المصور: «كنت أطير فوق حديقة في أحد أيام، وتجمع الناس فجأة ليشاهدوا طائرة التحكم عن بعد.. وعندما شاهدت الصورة، شعرت بكم السعادة التي أدخلها طائرتي على قلوب هؤلاء الناس».

وفازت بالجائزة الثالثة صورة لغروب الشمس عن مدينة أنيسي، بجنوب شرق فرنسا.

وإلى جانب اختيارات الحكام ورعاة المسابقة، كانت هناك جوائز منفصلة لأكثر الصور مشاهدة على موقع «درونستجرام».

وجاءت في المركز الأول صورة لشلال «تامول»، أحد أكبر الشلالات في المكسيك، والمعروف بمياهه شديدة النقاء.

وفي المركز الثاني، حلت صورة لكنيسة القديس نازير الكاثوليكية، بمدينة ساناري سير مير، جنوب شرقي فرنسا.

وحازت صورة تظهر وميض ألعاب نارية أطلقت احتفالًا بمئوية 2 من أكبر فرق كرة القدم في بلغاريا، على المركز الثالث. ويقول مصور الصورة إنه «بعد انتهاء المباراة أطلق الجمهور كل الألعاب النارية التي كانت بحوزته، وبالتالي أنتج تلك الصورة المذهلة!».

من ناحيته، قال مؤسس موقع «درونستجرام»، إريك دوبين، لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي.بي.سي) إن التصوير بالطيران يقدم رؤية جديدة للتصوير الفوتوغرافي. وقال «إنها تظهر رؤية جديدة للعالم، بصور خلابة التقطت على ارتفاعات منخفضة قرب الأرض. وهي مختلفة عن الصور التي تلتقط بالقمر الصناعي أو الطائرات أو صور لمشاهد من الشارع. فهي بمثابة طبقة متوسطة».