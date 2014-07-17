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بالفيديو و الصور.. الأمن يتحفظ على محل «استقبال» المملوك للقيادي الإخواني حسن مالك بالمهندسين

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بالفيديو و الصور.. الأمن يتحفظ على محل «استقبال» المملوك للقيادي الإخواني حسن مالك بالمهندسين بالفيديو و الصور.. الأمن يتحفظ على محل «استقبال» المملوك للقيادي الإخواني حسن مالك بالمهندسين

محلات استقبال في جامعة الدول العربية

وصلت منذ قليل قوات الأمن المركزي إلى محلات استقبال للأثاث  التابع لحسن مالك القيادي بجماعة الإخوان بشارع جامعة الدول العربية في المهندسين ، ومنعت العاملين أو المستهلكين من الدخول أو الخروج حتى وصل لجنة الجرد إليه .

وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة أصدرت قرارا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان وقياداتها.

وقررت اللجنة جرد شركات الفريدة وسرار واستقبال والعز للتجارة ورومرز للتجارة (صالون) ومالك للتجارة والملابس ، تباشر حاليا 24 لجنة متخصصة عمليات جرد واستلام فروع تلك الشركات، لإدارتها.

(المراسل : محمود عبد الحفيظ)

 

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