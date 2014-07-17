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بالفيديو.. محافظ دمياط يتفقد عملية تطوير مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط

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بالفيديو.. محافظ دمياط يتفقد عملية تطوير مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط بالفيديو.. محافظ دمياط يتفقد عملية تطوير مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط

قام اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، بجولة تفقدية بقرية الجواهرة بمركز دمياط حيث إلتقى بأهالي القرية واستمع إلى مطالبهم ووعد بإحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي.

وكذلك دخول خدمة الصرف الصحي للقرية، وقرر المحافظ تشكيل لجنة لدراسة تكلفة توصيل خدمة الصرف الصحي، وكذلك معاينة الشوارع التي تحتاج إلى الرصف سواءً بالبلاطات الخرسانية أو الأسفلت، وأكد المحافظ إدراج هذه الشوارع ضمن خطة المحافظة لرصف الشوارع للعام المالي الجديد ،كما أصدر المحافظ تعليماته لمدير عام الأبنية التعليمية لمعاينة مدرسة الجواهرة الابتدائية المشتركة لإمكانية عمل توسعات بمبنى المدرسة .

وواصل المحافظ جولته لتفقد أعمال تطوير مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط رافقه د. حمدي حواس وكيل وزارة الصحة، وقد تفقد المحافظ غرف المستشفى وأقسامها بعد التجديد وتفقد مساعد المستشفى وأدوارها ، وأكد الدكتور حمدي حواس بأنه تم الانتهاء من توريد تأثيثات المستشفى بالكامل الذي سيكون جاهزاً في أكتوبر المقبل باعتباره صرحاً طبياً متميزاً لخدمة مرضى العيون بالمحافظة .

 

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