بالصور..فرع محل استقبال بمدينة نصر يزيل لافتاته لعدم وصول الأمن له بعد قرار التحفظ

رصدت عدسات وكالة ONA للأنباء قيام محل «استقبال» فرع منطقة مدينة نصر أمام السراج مول المملوك للقيادي الإخواني حسن مالك بإزالة اللافتة المكتوبة باللغة العربية للمحل بعد قرار التحفظ عليه صباح اليوم، حتى يصعب وصول قوات الأمن إليه .

وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة أصدرت قرارا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان وقياداتها.

وقررت اللجنة جرد شركات الفريدة وسرار واستقبال والعز للتجارة ورومرز للتجارة (صالون) ومالك للتجارة والملابس ، تباشر حاليا 24 لجنة متخصصة عمليات جرد واستلام فروع تلك الشركات، لإدارتها.

(المراسل : أحمد سامح)