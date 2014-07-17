أخبار عاجلة

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور..فرع محل استقبال بمدينة نصر يزيل لافتاته لعدم وصول الأمن له بعد قرار التحفظ

Google+ Print
بالصور..فرع محل استقبال بمدينة نصر يزيل لافتاته لعدم وصول الأمن له بعد قرار التحفظ بالصور..فرع محل استقبال بمدينة نصر يزيل لافتاته لعدم وصول الأمن له بعد قرار التحفظ

محل استقبال في مدينة نصر

رصدت عدسات وكالة ONA للأنباء قيام محل «استقبال» فرع منطقة مدينة نصر أمام السراج مول المملوك للقيادي الإخواني حسن مالك بإزالة اللافتة المكتوبة باللغة العربية للمحل بعد قرار التحفظ عليه صباح اليوم، حتى يصعب وصول قوات الأمن إليه .

وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة أصدرت قرارا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان وقياداتها.

وقررت اللجنة جرد شركات الفريدة وسرار واستقبال والعز للتجارة ورومرز للتجارة (صالون) ومالك للتجارة والملابس ، تباشر حاليا 24 لجنة متخصصة عمليات جرد واستلام فروع تلك الشركات، لإدارتها.

(المراسل : أحمد سامح)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا