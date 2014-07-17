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بوتين: السيسي حمى مصر من الفوضى .. ولولاه لواجهت مصير أفغانستان والعراق وليبيا

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بوتين: السيسي حمى مصر من الفوضى .. ولولاه لواجهت مصير أفغانستان والعراق وليبيا بوتين: السيسي حمى مصر من الفوضى .. ولولاه لواجهت مصير أفغانستان والعراق وليبيا

بوتين

 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدور الذي قام به الرئيس عبد الفتاح حافظ على من الوصول للمصير الفوضوي الذي وصلت إليه دول أخرى مثل أفغانستان وليبيا والعراق.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي له عقب عودته، من جولة بأمريكا الجنوبية إن هناك مشكلات تواجه أفغانستان، والعراق وليبيا ولولا وصول السيسي لسدة الحكم في مصر ربما كانت ستواجه نفس المصير من الفوضى.

جاء ذلك خلال قيام بوتين بالرد على أسئلة وجهها له الصحفيون الروس خلال المؤتمر، وذلك بعد أن أنهى جولة بأمريكا اللاتينية زار خلالها كلا من كوبا ونيكاراجوا والأرجنتين والبرازيل.

أ ش أ

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