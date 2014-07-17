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كييف تتهم الطيران الروسي بإسقاط مقاتلة أوكرانية

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اتهمت أوكرانيا، الخميس، الطيران الروسي بإسقاط مقاتلة أوكرانية، الأربعاء، «أثناء مهمة فوق الأراضي الأوكرانية»، وفقًا لمجلس الأمن القومي وللدفاع.

وقال المجلس في بيان مقتضب «أسقطت طائرتنا وتمكن الطيار من القفز منها». وكانت كييف اتهمت روسيا باسقاط طائرة شحن عسكرية من طراز انتونوف 26 قرب الحدود الروسية. وتمت إغاثة 4 من أفراد الطاقم الثمانية وأسر 2 وقضى 2.

وانتقد «العمل الاستفزازي الجديد» موضحا أن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية في اتحاد روسيا أطلقت صاروخا على الطائرة.
>واضاف المتحدث أن الطيار نجح في القفز من الطائرة «وقامت وحداتنا بإجلائه إلى مكان آمن، إنه في صحة جيدة، ولم يصب بجروح».
>ولم يصدر أي رد فعل رسمي من موسكو على التصريحات الأوكرانية بشأن إسقاط طائرة الشحن في حين أن الحادث زاد حدة التوتر بين البلدين إذ لا تزال أوكرانيا تتهم روسيا بدعم المتمردين الانفصاليين في شرق البلاد.

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