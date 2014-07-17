محافظ السويس يصدر قرار بايقاف نشاط 6 مصنع ثلج

أصدر اللواء العربي السروي محافظ السويس قرار بايقاف نشاط وغلق 6 مصانع تعمل فى تصنيع الثلج، وذلك لمخالفتهم القانون وعدم استيفاء الشروط الصحية وذلك فى استجابة سريعة لتقرير الطب الوقائي الذى أصدر الأسبوع الماضي وأوصي بضرورة غلق المصانع لمخالفتها القانون وتهدد صحة المواطنين.

كانت أوضح الطب الوقائي بالسويس برئاسة الدكتور أمال الرعي، فى تقريره الصادر أن حملات الطب الوقائي أكتشفت أن مصانع الثلج المتواجدة بمنطقة الاربعين وعتاقة مخالفة للأشتراطات الصحية ولا توجد لهم أي تراخيص لمزاولة المهنة وهو مخالف للقانون ويوجد خطورة على اى منتجات تخرج من المصنع وتباع للمواطنيين.

اضاف التقرير أن الطب الوقائي يوصي بغلق وايقاف نشاط هذه المنشآة ويطالبون من المحافظ أصدار قرار بهذا الأمر وتنفيذه من قبل الجهات المعنية بالأمر.