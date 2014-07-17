حبس 10 «إخوان» في «إصابة ضابط ورقيب شرطة» بالشرقية.. والتجديد لـ28 آخرين

قرر المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، الخميس، حبس 10 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ«إثارة الشغب وإصابة ضابط ورقيب شرطة بجروح» بالمحافظة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عددًا من التهم منها «الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضابط ورقيب شرطة، وخرق قانون التظاهر، ومقاومة السلطات والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، ومنشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة، وتعطيل حركة المرور وقطع الطرق».

وكان العشرات من عناصر الجماعة الإرهابية قد قاموا بتنظيم مظاهرة بشوارع وميادين مدينة الزقازيق، رددوا خلالها الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وقاموا بتعطيل حركة المرور، وأطلقوا الشماريخ النارية بصورة مكثفة.

وتصدت لهم قوات الشرطة، وحدثت اشتباكات بين الطرفين نتج عنها إصابة معاون مباحث قسم ثان الزقازيق بجرح قطعي في وجهه، ورقيب شرطة بجروح.

وتم التعامل مع مثيري الشغب، وتفريقهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع، وتم القبض على 10 منهم، وبحوزتهم كاميرات لتصوير تظاهراتهم، وأجهزة «لاب توب» مدون عليها مقالات تحرض على العنف.

وفي ذات السياق، قرر بلال أبوخضرة، رئيس النيابة الكلية بالزقازيق، تجديد حبس 28 شخصًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإثارة الشغب، وارتكاب أعمال عنف، والتحريض عليه، وخرق قانون التظاهر، وحيازة ألعاب نارية ومنشورات» بمدينتي الزقازيق ومنيا القمح.