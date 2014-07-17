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تجديد حبس نجل صفوت عبد الغني و4 قيادات بالجماعة الإسلامية 45 يوما على ذمة التحقيقات

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تجديد حبس نجل صفوت عبد الغني و4 قيادات بالجماعة الإسلامية 45 يوما على ذمة التحقيقات تجديد حبس نجل صفوت عبد الغني و4 قيادات بالجماعة الإسلامية 45 يوما على ذمة التحقيقات

أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حبس نجل القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى المدعو ياسر، وعمرو إبراهيم حسن، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية مسلحة.

وقد جاء ذلك بعد ان اسُندت اليهم  نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب رئيس جرائم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة والتظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف ويكر بانها المرة الثالثه التى يتم التجديد حبس المتهمين 45 يوما على ذمة القضية   منذ القاء القبض عليه فى نهاية شهر ديسمبر.

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